Abatemarco, cresce la protesta dei residenti: “Siamo senza seggio elettorale”

Non si attenuano le polemiche ad Abatemarco, frazione del Comune di Montano Antilia, dove il malcontento dei cittadini continua a crescere, soprattutto tra i residenti più anziani.

Dopo le lamentele estive legate alla chiusura dell’ufficio postale locale, il tema centrale della contestazione riguarda ora il trasferimento del seggio elettorale da Abatemarco al capoluogo.

La decisione

La decisione dell’amministrazione comunale è stata motivata dalla necessità di spostare il seggio a seguito dell’abbattimento della scuola nel 2023. Tuttavia, gli abitanti sottolineano che i lavori per la costruzione della nuova struttura risultano ancora fermi e che non esiste, al momento, alcun edificio sostitutivo già realizzato.

“L’assenza del seggio costringe gli elettori della frazione a percorrere circa quattro chilometri per poter votare a Montano Antilia. Un tragitto che, per molti anziani e persone con difficoltà motorie, rappresenta un ostacolo significativo e rischia di tradursi in una concreta limitazione della partecipazione al voto”, dichiarano i cittadini.

Le lamentele

E anche sul fronte dei servizi postali lamentano una questione ancora irrisolta. L’amministrazione aveva annunciato l’installazione, da luglio 2025, di un container provvisorio destinato a ospitare uno sportello postale. Ma, secondo quanto segnalato, al momento non vi sarebbero stati interventi concreti per ristabilire il servizio, con ripercussioni particolarmente pesanti per i cittadini meno giovani, spesso impossibilitati a raggiungere con facilità gli uffici dei comuni limitrofi.

Le critiche rivolte dalla comunità sono particolarmente dure. Alcuni residenti interpretano l’insieme di questi provvedimenti come un segnale di progressivo abbandono della frazione, denunciando un quadro definito “senza precedenti” e chiedendo maggiore attenzione istituzionale.