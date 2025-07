A Valva torna “Scopriamo Talenti”: due serate di spettacolo, solidarietà e bellezza in Piazza Castello

C’è chi cerca un palco e chi un posto che sia già di per sé uno spettacolo. A Valva chiunque può trovare tutto questo domani, venerdì 11, e sabato 12 luglio.

Il programma

La suggestiva Piazza Castello, infatti, si trasformerà nel cuore pulsante della seconda edizione di “Scopriamo talenti”, evento che porta la firma dell’associazione Gruppo Amico, che si articola in due serate dedicate al talento, ma anche alla solidarietà e al divertimento con la seconda edizione di “Scopriamo Talenti”, l’evento firmato dall’associazione Gruppo Amico. Prezioso il supporto dell’amministrazione comunale valvese che anche quest’anno patrocina la kermesse.

Un’occasione per salire sul palco – naturale, scenografico, unico – incorniciato da un contesto che pochi possono vantare: alle spalle, Villa d’Ayala-Valva, uno dei siti storici e culturali più suggestivi del territorio, simbolo di un’architettura nobile e raffinata, restituita da poco alla comunità grazie a importanti interventi di recupero. Ma non è solo lo scenario a rendere speciale questa iniziativa: sul palco si esibiranno artisti di tutte le età, provenienti da tutta la provincia – da Eboli a Battipaglia, passando per Contursi e tanti borghi dell’entroterra – per regalare emozioni, risate e una buona dose di leggerezza.

«Questo evento è nato per dare voce a chi ha voglia di esprimersi, di raccontarsi, anche solo per una sera – dichiara Mario Iannuzzi, presidente dell’associazione Gruppo Amico –. Non importa quanti anni hai o quanto sei esperto: conta la voglia di esserci, di mettersi in gioco. E poi c’è il valore in più: lo facciamo per sostenere la ricerca oncologica, perché l’arte, quando incontra la solidarietà, diventa ancora più potente».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale

«Valva è sempre più un punto di riferimento culturale – afferma il sindaco Giuseppe Vuocolo –. La nostra piazza, il nostro clima più, la bellezza del contesto, la passione delle associazioni: tutto contribuisce a rendere queste serate speciali. “Scopriamo Talenti” è l’esempio perfetto di come si possa fare comunità con leggerezza e profondità, insieme». L’ingresso è libero, lo spettacolo è assicurato, e l’emozione – come sempre a Valva – è di casa.