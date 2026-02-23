A Salerno la presentazione dei libri di Don Massimo Tellan: “Via Lucis” e “La Scelta”

Prosegue la rassegna “Scena Teatro Libri” con un ospite molto speciale, che sa ispirare le vite delle persone. Protagonista del nuovo appuntamento nata dalla collaborazione tra Scena Teatro Management e Librerie Feltrinelli di Salerno, sarà Don Massimo Tellan. Sacerdote, divulgatore, vaticanista, teologo, appassionato di iconografia, collabora con Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media e Rai Radio1.

L’evento

Durante l’evento, in programma venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:30, Don Massimo presenterà i suoi ultimi volumi, in particolare “La Scelta” e Via Lucis”, in dialogo con la prof.ssa Lorella Parente, teologa e direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte – Diocesi di Salerno Campagna Acerno.

Un evento unico in Campania, nato dalla collaborazione intensa tra Feltrinelli e Scena Teatro Management, con un risvolto sociale, ovvero offrire modelli di ispirazione. Un’occasione straordinaria, dal forte valore filosofico e morale, per approfondire la propria spiritualità, in un itinerario di gioia, liberazione e speranza.

«Continuano gli appuntamenti culturali si Scena Teatro, con un testo di grande profondità, che avvicinano l’uomo a Dio attraverso la fede. La presenza di Don Massimo sarà un grande onore per tutta la città di Salerno – sottolineano Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino – Un evento unico nel suo genere, perché don Massimo Tellan presenterà i suoi recenti testi per vivere questo tempo di quaresima. È riuscito a dedicarci questa presentazione, nonostante i suoi tantissimi impegni: telecronache del Papa, programmi su Radio1 Rai- Vatican News, catechesi ed esercizi spirituali, Prefetto della X circoscrizione della diocesi romana. Nonostante questo, ha trovato il tempo per Salerno e ne siamo fieri».

Il libro

Il libro ripercorre le tappe degli incontri del Crocefisso Risorto coi suoi discepoli fino a Pentecoste, per condurci a vivere da “risorti” col Signore Gesù.

«La Via Lucis vuole immergerci nell’esperienza di coloro che furono i testimoni scelti da Dio, avendo mangiato e bevuto con Gesù dopo la sua risurrezione dai morti (cfr. At 10,41) per comprendere come si siano trasformati in annunciatori forti e coraggiosi del Cristo risorto, anche a prezzo della propria vita. In un mondo come il nostro, segnato dall’arroganza e dalla prepotenza del male, potremo anche noi essere testimoni credibili del bene che sconfigge il male, dell’amore che disarma l’odio, solo se lo Spirito del Risorto ci pervaderà mente, cuore e anima», scrive Don Massimo Tellan.

Via Lucis intende infondere coraggio, forza e speranza in ognuno di noi. Attraverso l’incontro coi testimoni della risurrezione, corroborati dallo Spirito del Risorto, potremo divenire artefici di un mondo nuovo, promotori di una “cultura di vita”, annunciatori della Speranza che non delude perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori in Cristo morto e risorto.

«Don Massimo Tellan, attraverso le sue pagine, ci ricorda che Gesù non “subisce” la morte. Egli sceglie l’amore in un contesto di morte – afferma la teologa Lorella Parente – Don Massimo Tellan, attraverso le sue pagine, ci ricorda che Gesù non “subisce” la morte; Egli sceglie l’amore in un contesto di morte. La fede non è l’assenza del dramma, ma la scelta coraggiosa di restare sotto la Croce e affidarsi a Dio, per scoprire che così ogni ferita smette di essere un abisso e diventa una feritoia di Luce. Non esiste domenica che non sia passata attraverso il dilemma del venerdì».

Dopo aver scritto la Via Lucis per il Giubileo degli Adolescenti del 2025 – seppure in una forma ridotta rispetto alle 14 stazioni classiche -, il volume di Don Massimo Tellan vuole offrire uno strumento per la preghiera, sia personale che comunitaria, in vista di una rinnovata gioia pasquale che infonda coraggio, forza e speranza a ognuno di noi, spesso affaticato dal vivere in una società segnata sovente da una “cultura di morte” fine a se stessa. L’invito, quindi, a divenire artefici di un mondo nuovo, promotori di una “cultura di vita”, annunciatori della speranza.