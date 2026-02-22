A Salerno il Treno del Ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe

Un viaggio in 11 tappe attraverso l’Italia con un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS e Gruppo FS

Comunicato Stampa

Si è tenuta alla Stazione di Salerno la cerimonia per l’arrivo del “Treno del Ricordo”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest’anno alla terza edizione. Il Treno del Ricordo è un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che attraversa l’Italia in 11 tappe e ripercorre, con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.

La cerimonia

All’evento hanno partecipato il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti Antonio Iannone, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, l’Assessora al Lavoro e Formazione della Regione Campania Angelica Saggese, il Commissario Prefettizio Vincenzo Panico e il Direttore Regionale Trenitalia Campania e Molise Luca Zuccalà

L’Inno di Mameli è stato eseguito dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. 

Il treno sosterà nella stazione di Salerno, ottava tappa del suo percorso e sarà visitabile al binario 3 dalle 13 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Il treno

Nelle cinque carrozze del treno i visitatori avranno modo di conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso multimediale, in cui si alternano pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante. La mostra è arricchita dall’esposizione di alcune delle masserizie degli esuli, conservate e custodite dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata nel Magazzino 18 di Trieste. La quinta carrozza, novità dell’edizione 2026, è dedicata alla trasmissione del ricordo alle giovani generazioni. 

È allestita in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha fornito una selezione degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”, e con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha realizzato “Il Viaggio del Ricordo” nei luoghi simbolo dell’esodo giuliano-dalmata.

Le prossime tappe del Treno del Ricordo saranno quelle di Reggio Calabria (24-25 febbraio), Palermo (26-27 febbraio) per poi concludere il suo viaggio a Siracusa (28 febbraio-1° marzo). 

Il “Treno del Ricordo” è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. È realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Gruppo FS Italiane e Fondazione FS, in collaborazione con il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Cultura, l’Agenzia Italiana per la Gioventù, l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, Rai Teche, Istituto Luce, Rai Cultura e Rai Storia. Il “Treno del Ricordo” rientra nell’ambito delle commemorazioni programmate dal Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

