A Giorgino Garone, ex custode del Santuario di Sito Alto, il nuovo sentiero CAI

Dopo aver effettuato numerosi interventi a Sala Consilina di rinnovo e rafforzamento della segnaletica sui sentieri 601 (Sentiero Frassati della Campania) e 602 (Sentiero dei pellegrini), la Sezione di Salerno del Club alpino italiano in collaborazione con l’ Associazione sportiva GG Trail ha collaborato con l’associazione salese per far sì che il sentiero venisse opportunamente segnalato ma anche regolarmente accatastato, col numero 603.

Implementando così l’ossatura di quella che col significativo acronimo di R.E.S.T.A. può ben definirsi la Rete Escursionistica Salese Tracciata e Accatastata.

Ecco la prima ascesa a Sito Alto

La Sezione di Salerno del Cai oltre trent’anni fa – per la precisione al 25 novembre del 1990 – effettuò la sua prima ascesa a Sito Alto con un’escursione ufficiale che fu preceduta da una bellissima mostra fotografica del salese Nino Arpea allestita nei locali della propria sede di Salerno, in via Porta di Mare.

La testimonianza

A testimonianza di quella prima salita, che vide i numerosi soci accolti con straordinaria familiarità e generosità dei cosiddetti Procuratori, guidati dalla carismatica figura di Giorgino Garone, fu donata “alla Madonna di Sito Alto” una targa in maiolica dipinta a mano dalla socia Maria Angela Coronato.

L’entusiasmo fu tale che la Sezione volle – fatto assolutamente eccezionale – inserire nel programma ufficiale dell’anno successivo un ritorno a Sito Alto in occasione dell’annuale pellegrinaggio del martedì dopo Pentecoste (21 maggio 1991).

E così, negli anni a seguire, sono state numerose le volte che la Sezione Cai di Salerno ha riproposto, per i propri soci non solo, ma anche per quelli di altre Sezioni Cai o di altre associazioni quali ad esempio la Giovane Montagna e l’Azione cattolica italiana, un’ascesa a Sito Alto, utilizzando alternativamente per la salita e la discesa ora il Sentiero dei pellegrini.

Ora il Sentiero Frassati della Campania a cui si aggiunge quest’ulteriore e bellissima opportunità del Sentiero Giorgino Garone.