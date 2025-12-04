8 dicembre, “Fiaba in Borgo”: a Piano Vetrale l’inaugurazione del Polittico della Resurrezione

L'appuntamento è per lunedì 8 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa di S. Sofia

Fiaba in Borgo è un’associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo primario la promozione culturale, sociale, ambientale e turistica volta alla tutela e alla valorizzazione del territorio e all’inclusione dei soggetti diversamente abili.

La costante presenza sul territorio e la dedizione al borgo di Piano Vetrale, che diete i natali all’artista internazionale Paolo De Matteis, hanno dato vita ad una serie di progetti e attività, mirati alla partecipazione e alla divulgazione, con lo scopo di avvicinare i più giovani e tutti i visitatori ad esperienze sensoriali e creative. L’appuntamento è per l’8 Dicembre ore 19.00 Chiesa S. Sofia di Piano Vetrale.

Inaugurazione del Polittico della Resurrezione “opera di Lavinio Sceral

Abbraccia il motto del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, nell’eco delle parole di Papa Francesco “Dobbiamo fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto”.

Attraverso la donazione di 9 tele inserito nel polittico della “Resurrezione l’artista Sceral sottolinea il suo legame con il borgo di Piano Vetrale costruito in questi anni e lo festeggia con un momento di arricchimento artistico e spirituale nella Chiesa di Santa Sofia di Piano Vetrale Frazione di Orria (SA). L’evento è patrocinato inoltre dalla Parrocchia SS Sofia ed Elia , il Comune di Orria (SA) , La Proloco Aps” Paolo de Matteis “ e l’Associazione “ 100Crammatinirussi.

Il programma

I Saluti :

  • Maria Luisa Di Matteo Presidente dell’associazione Fiaba in Borgo
  • Don WELFREDO  NINOFRANCO Parroco della Parrocchia SS Elia e Sofia
  • Agostino Astore Sindaco del Comune di Orria

A seguire la performance Musicale

  • Antonella Attanasio
  • Gruppo Musicale” Cilento Brass Quintet”
