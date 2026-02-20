Capaccio, dal cinema Myriam al lido Kennedy: prosegue spedito l’iter amministrativo per i lavori

Era il 2020 quando l’allora sindaco Franco Alfieri avviò l’abbattimento del Cinema Myriam. Poi aprì, dopo una serie di intoppi, aprì il cantiere per la costruzione del nuovo edificio, mai definitivamente completato. Ora, grazie ad una variante adottata dalla giunta, con un aumento dell’importo contrattuale da 2,3 milioni a 2,8 milioni, la ditta incaricata potrà completare le opere.

L’iter per il cinema Myriam

Ma l’iter per vedere il cinema a Capaccio Paestum riaperto non sarà breve. Se presto cominceranno i lavori per il completamento del primo lotto, bisognerà poi provvedere al nuovo bando per i lavori del secondo lotto, ma su questo Paolino rassicura che le risorse sono già state reperite.

Il Lido Kennedy

Intanto nei giorni scorsi è stata approvata la perizia redatta dal RUP per la demolizione e la rimozione del lido Kennedy il cui iter per l’abbattimento va avanti da tempo. Bisognerà ora acquisire tutti i necessari pareri per procedere con l’intervento, poi toccherà agli operai della Paistom avviare la demolizione e la rimozione dei manufatti dello stabilimento. In questo modo si garantirà anche un risparmio per le casse comunali.