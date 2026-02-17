Capaccio Paestum: ripartono a breve i lavori all’Ex Cinema Myriam grazie alla nuova variante di Giunta

I lavori all’Ex Cinema Myriam ripartono fra pochi giorni. Con deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 05.02.2026, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha approvato la variante dei lavori relativi all’intervento di realizzazione del cinema teatro comunale Ex Cinema Myriam in Piazza Santini a Capaccio Scalo. Il provvedimento si è reso necessario al fine di far ripartire i lavori del primo lotto dell’intervento, ormai fermi da molto tempo. Con la succitata delibera di Giunta Comunale, per esigenze impreviste ed imprevedibili, si è preso atto della necessità di alcune lavorazioni utili al miglioramento dell’opera pubblica che non alterano la natura generale del contratto.

Con l’approvata nuova variante ai lavori, il quadro economico viene modificato rispetto al precedente (Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 04/05/2023) con aumento dell’importo contrattuale da € 2.312.251,05 ad € 2.806.169,80 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del21,361% con un aumento del 21,361% rispetto al contratto iniziale pari a € 493.918,75, con copertura economica derivante dalla rimodulazione del quadro economico.

L’intervento

“Per noi il completamento del cinema teatro a Piazza Santini è una priorità del programma e sappiamo che è desiderio dell’intera cittadinanza vedere l’opera realizzata al più presto. In questi mesi, abbiamo fatto un importante lavoro per rimettere a posto le cose e far ripartire i lavori. A tal proposito, mi preme ringraziare la Giunta, gli uffici preposti e tutti i consiglieri comunali che operosamente stanno collaborando per il raggiungimento di questi importanti risultati.

Grazie al nostro atto di giunta, i lavori riprenderanno nei prossimi giorni e riguarderanno il completamento del primo lotto. Nel frattempo, la nostra Amministrazione provvederà a fare il nuovo bando di gara per i lavori del secondo lotto conclusivo, per i quali sono stati già da noi reperiti e appostati i fondi necessari in Bilancio attraverso devoluzioni e economie derivanti da vecchi progetti non più realizzati”.