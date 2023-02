Se possiedi questa moneta da 2 euro, potresti avere un vero tesoro tra le mani!

Le monete da 2 euro sono monete molto comuni utilizzate in tutta Europa. Tuttavia, esistono alcune monete rare che hanno un valore molto superiore rispetto alle altre. In questo articolo, esploreremo la moneta da 2 euro più rara e preziosa, conosciuta come “Monaco 2 Euro Grace Kelly”.

La moneta da 2 euro “Grace Kelly” è stata emessa dal Principato di Monaco nel 2007 per celebrare il 25º anniversario della morte della principessa Grace Kelly. È stata coniata in soli 20.001 pezzi, il che la rende una delle monete da 2 euro più rare in circolazione.

La moneta da 2 euro più rara e preziosa

La moneta è realizzata in cupronickel e ha un diametro di 25,75 mm. Sul lato della moneta è rappresentata la principessa Grace Kelly, mentre sul retro si trova l’effigie del principe Alberto II di Monaco e il valore nominale di 2 euro. La moneta è stata progettata dall’artista belga Luc Luycx.

Il valore della moneta può variare a seconda delle condizioni della moneta e della domanda di mercato. Tuttavia, la moneta da 2 euro “Grace Kelly” è stata venduta in asta per una somma record di 6000 euro nel 2013, il che la rende la moneta da 2 euro più costosa mai venduta.

Perché la moneta “Grace Kelly” vale così tanto?

La ragione per cui questa moneta è così preziosa è dovuta alla sua rarità e al fatto che commemora una figura molto amata e iconica come la principessa Grace Kelly. Inoltre, l’unicità della moneta, coniata in così pochi pezzi, la rende molto ambita dai collezionisti.

In conclusione, la moneta da 2 euro “Grace Kelly” emessa dal Principato di Monaco è la moneta da 2 euro più rara e preziosa al mondo. La sua rarità e il valore storico della principessa Grace Kelly la rendono molto apprezzata dai collezionisti di tutto il mondo.