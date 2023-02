Morte del piccolo Alessandro: ieri l’autopsia. Ecco cosa è emerso

Il piccolo Alessandro era completamente disidratato con una forte perdita di sodio e potassio. La morte sarebbe sopraggiunta per una aritmia ventricolare. Questo l’esito dell’esame autoptico eseguito ieri pomeriggio presso l’ospedale di Battipaglia sul corpicino del bimbo di cinque mesi di Perdifumo deceduto una settimana fa mentre i genitori lo stavano riportando all’ospedale San Giovanni Di Dio Ruggi D’Aragona di Salerno.

L’esito dell’autopsia

Il piccolo aveva lo stomaco completamente vuoto probabilmente a causa di una forte diarrea. Resta da capire se ne soffriva già quando ha lasciato l’ospedale di Salerno dove era stato ricoverato per nove giorni e da dove era stato dimesso solo 24 ore prima del decesso.

La mamma prima di lasciare l’ospedale avrebbe più volte riferito ai sanitari della Pediatria di Salerno che il suo bimbo non stava beve. Ma per i medici poteva tornare a casa. Da comprendere ancora l’origine della diarrea, se causata da un batterio o da qualche farmaco.

L’autopsia è iniziata intorno alle 17.30 ed è durata circa due ore. Si è svolta alla presenza del collegio dei medici nominati dalla Procura di Salerno e composto da un medico legale, un pediatra, un anatomopatologo e un tossicologo. L’incarico a quest’ultimo è stato conferito ieri pomeriggio prima dell’inizio dell’autopsia. La sua presenza era stata chiesta dai legali della difesa. Presente inoltre il medico legale Adamo Maiese consulente nominato dalla famiglia del bambino, difesa dall’avvocato Antonella Palladino e i consulenti nominati dagli undici sanitari, iscritti nel registro degli indagati.

La morte del piccolo Alessandro

Alessandro dieci giorni prima del decesso era arrivato all’attenzione del sanitari di Salerno per una bronchiolite. Purtroppo a distanza di poche ore dal rientro a Perdifumo inizia nuovamente a stare male. Inizia la corsa disperata per riportalo a Salerno.

Le condizioni del bambino durante il viaggio peggiorano. Il piccolo perde conoscenza. I genitori, papà originario di Perdifumo la mamma di Castellabate chiedono aiuto ai carabinieri per accelerare il trasferimento. Interviene subito una ambulanza che a Ponte Barizzo recupera la mamma e il bambino e li trasporta all’ospedale di Battipaglia. Ma per il piccolo Alessandro non c’è più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere. Domenica mattina alle 10 si terranno i funerali.