Prima quaterna femminile in Serie C. Designata anche la cilentana Maria Marotta

Domenica il campionato di Serie C maschile metterà di fronte, nel girone B, il Montevarchi e il Siena. Derby toscano, quindi, tra i padroni di casa penultimi con 17 punti e gli ospiti settimi a quota 34. La sfida, delle 14:30, in programma al Brilli Peri sarà diretta dalla cilentana classe ’84 Maria Marotta.

A Maria Marotta la prima gara tutta al femminile in Serie C

Il direttore di gara della Sezione di Sapri, che in stagione ha diretto anche la gara di Champions Femminile tra Paris Saint Germain e Vllaznia, sarà affiancata da altre tre donne. Designate per la sfida del torneo professionistico nazionale, infatti, anche le assistenti Veronica Vettorel, della Sezione di Latina, e Giulia Tempestilli, della Sezione di Roma 2, mentre il Quarto ufficiale sarà Deborah Bianchi, della Sezione di Prato.

Per la terza serie del calcio maschile si tratta dalla prima storica volta di una designazione di una quaterna arbitrale completamente al femminile. Importante passo quindi per il movimento arbitrale femminile che vedrà ancora una volta un direttore di gara in rosa coadiuvata da altre tre donne.

Martedi la prima volta di un terzetto in Coppa Italia

Martedì, infatti, per gli ottavi della manifestazione allo stadio “Maradona” tra Napoli e Cremonese a fischiare il calcio d’inizio è stata Maria Sole Ferrieri Caputi, direttore di gara livornese classe ’90 che in questa stagione ha già esordito in Serie A come le due colleghe in questione. Insieme a lei, infatti, le assistenti Francesca Di Monte, classe ’83 della sezione di Chieti, e Tiziana Trasciatti, della sezione di Foligno.

Le tre avevano diretto in questa stagione anche la gara Bayern Monaco e Benfica della UEFA Women’s Champions League e il match di Serie B tra Frosinone e Ternana.

Le italiane fanno ‘squadra’ anche in Europa

Come anticipato, invece, a novembre nella Women Uefa Champions League nell’intreccio tra Psg e KFF Vllaznia, a dirigere Maria Marotta della sezione di Sapri designata con le assistenti Veronica Martinelli (Seregno) e Tiziana Trasciatti (Foligno) con Martina Molinaro (Lamezia Terme) come quarto ufficiale, mentre per la sfida tra Chelsea e Real Madrid direzione di gara affidata alla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi affiancata dalle assistenti Giulia Tempestilli (Roma 2) e Francesca Di Monte (Chieti) mentre il IV ufficiale sarà Deborah Bianchi (Prato).