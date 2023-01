Maltempo, esondano i fiumi. Preoccupano Tanagro, Calore e Sele. Treni bloccati

Continuano a segnalarsi disagi e danni a causa del maltempo degli ultimi giorni. Nella notte determinare problemi sono stati principalmente i corsi d’acqua: 48 ore ininterrotte di piogge hanno portato all’esondazione di alcuni fiumi.

Esondano i fiumi: la situazione del Tanagro

La situazione più preoccupante nel Vallo di Diano e nella Piana del Sele. Nel primo caso il Tanagro è stato tenuto monitorato costantemente nella giornata di ieri.

I sindaci hanno messo taluni provvedimenti restrittivi, come la chiusura della SP11 a Sassano. Durante la notte in alcuni punti il Tanagro è esondato invadendo campi e in alcuni casi anche locali interrati o al pian terreno.

Sotto accusa la scarsa manutenzione del corso d’acqua che cittadini e parte delle istituzioni chiedevano da tempo.

Il Sele

Esondato anche il fiume Calore che ha provocato problemi in particolare in località Mainardi di Aquara. Il livello fiume Sele ha raggiunto un’altezza di 8,40 metri e in alcuni punti l’acqua è fuoriuscita dagli argini. Per fortuna al momento i disagi sono contenuti ma l’attenzione resta alta poiché in caso di nuove piogge il livello potrebbe nuovamente salire. A scopo precauzionale chiusa la scuola in località Precuiali. Bloccata anche la circolazione dei treni tra Agropoli e Battipaglia

Intanto si lavora anche per monitorare la situazione viabilità. Problemi soprattutto nel Cilento interno. Una frana si registra sulla SS166, a Roccadaspide. Provvisoriamente chiuso anche il tratto al km 57,000 nei pressi di San Rufo, anche qui a causa di una frana.