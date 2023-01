Maltempo, disagi nell’entroterra. Nel Golfo di Policastro scuole ancora chiuse

Il maltempo non risparmia l’entroterra cilentano. La piena del fiume Calore, verificatasi proprio in seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore, ha finito per allagare completamente l’area pic-nic di località Mainardi di Aquara. Parte delle panchine, dei tavoli, della staccionata e dei tronchi dei pioppi sono state sommerse dall’acqua.

Maltempo, esondazione del fiume Calore

L’esondazione del Calore ha finito per allagare anche dei terreni agricoli poco distanti dal fiume. Anche il livello dell’acqua che scorre sotto il ponte che collega il comune di Aquara al comune di Roccadaspide, in un’altra zona della stessa località, si è notevolmente innalzato.

Le immagini che arrivano dalla zona sono molto suggestive, tuttavia la situazione sembra sotto controllo, non è la prima volta che il Calore, straripando, finisce per allagare le aree adiacenti.

Ai cittadini e a tutti gli automobilisti, in ogni caso, è stata raccomandata la massima prudenza.

Alessandra Pazzanese

La situazione nel Golfo di Policastro

Restano chiuse le scuole nel Golfo di Policastro, a Sapri e Torraca.

«Sentito il CoC Protezione Civile, ho disposto con Ordinanza n. 13/2023 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura del cimitero cittadino, la sospensione delle attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare per la giornata di domani 18 gennaio.

Si raccomanda prudenza in concomitanza degli eventi atmosferici». Così il sindaco di Sapri Antonio Gentile.