Allerta Meteo: chiuse le scuole in diversi comuni

Scuole chiuse nel comprensorio di Cilento e Alburni. L’allerta meteo diffuso dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, valido per l’intera giornata di domani, ha infatti indotto alcuni sindaci a disporre la chiusura degli istituti scolastici.

Scuole chiuse: i provvedimenti

Inizialmente il provvedimento ha interessato Sapri e Torraca. La città della Spigolatrice, in particolare, già nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con il maltempo che ha arrecato non pochi danni sul territorio. In vista dell’ondata di maltempo prevista per domani, quindi, il primo cittadino Antonio Gentile ha disposto la chiusura delle scuole.

A seguire il provvedimento anche altri sindaci. Eros Lamaida, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado di Castelnuovo Cilento. Medesimo provvedimento a Sessa Cilento e nel comprensorio alburnino: a Serre e Controne. Nel salernitano chiusura anche a Cava dei Tirreni.

Nelle prossime ore anche altri amministratori locali, sentite anche le autorità scolastiche, potrebbero chiudere le scuole a scopo preventivo.

Le reazioni

La chiusura delle scuole per l’allerta meteo, se da alcuni viene accolta con favore, da altri è giudicata in maniera critica poiché si sottolinea l’utilizzo “facile” di ordinanze per chiudere gli istituti del territorio ai primi accenni di maltempo. Nelle scorse settimane anche la Prefettura si era mostrata critica con taluni provvedimenti dei sindaci.