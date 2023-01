Allerta meteo: sindaco di Sapri chiude le scuole. «Uscite di casa solo se necessario»

L’avviso dell’allerta meteo di colore arancione a partire dalle ore 9:00 di domani e fino alla stessa ore di Mercoledì 18 Gennaio, emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile della regione Campania, ha comportato l’adozione di ordinanze sindacali da parte dei Sindaci del Golfo di Policastro.

Sapri, scuole chiuse per allerta meteo

Nello specifico il primo cittadino di Sapri Antonio Gentile ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti in Città e del cimitero cittadino. Inoltre è stata prevista la sospensione delle attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le raccomandazioni

La raccomandazione infine è quella di uscire di casa solo per motivi strettamente necessari.

In diversi casi la città della Spigolatrice infatti ha subito allagamenti di strade e piazze presenti nel centro cittadino a causa delle forti e improvvise precipitazioni che si sono abbattute su tutto il territorio.

La protezione civile ha annunciato, tra i possibili rischi, voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.