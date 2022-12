Omaggio a Mimì Minella: Felitto ospita il Provveditore agli Studi

Anche il comune di Felitto omaggerà Mimì Minella, nuovo Provveditore agli Studi di Salerno. La cerimonia per congratularsi con Minella per il nuovo e prestigioso incarico ricevuto si era già tenuta a Roccadaspide nel mese di novembre e vi aveva preso parte anche il sindaco di Felitto, Carmine Casella.

La cerimonia in omaggio di Mimì Minella a Felitto

Tuttavia, anche a Felitto, comune natio del Provveditore, l’amministrazione comunale e i cittadini hanno voluto organizzare un momento conviviale per incontrare Minella e complimentarsi con lui.

Alla cerimonia, che si terrà il 30 dicembre, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del comune di Felitto, vi prenderà parte anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.

“Mimì Minella oggi vive a Roccadaspide ed è nato e cresciuto a Felitto, nella nostra comunità è stato sempre molto presente, la sua carriera brillante fa onore a noi tutti ed è per questo che vogliamo omaggiarlo, anche nel nostro comune, consegnandogli una targa alla presenza dei cittadini e di tutto il consiglio comunale” ha dichiarato Casella.

Chi è Mimì Minella

Mimì Minella è stato, nel corso del tempo, docente di Scienze Motorie. Ha conseguito le lauree anche in Scienze dell’Educazione, in Scienze della Formazione e in Pedagogia, ed è entrato nel ruolo della Dirigenza Scolastica nel 2004. Solo un anno fa era stato nominato Ispettore Tecnico con funzioni ispettive.