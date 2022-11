Roccadaspide omaggia Mimì Minella, nuovo Provveditore agli Studi

Aula Consiliare gremita, ieri sera a Roccadaspide, per la cerimonia organizzata in onore di Mimì Minella nominato Dirigente dell’Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno dell’Ufficio Scolastico Regionale. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Roccadaspide retto dal sindaco, Gabriele Iuliano, di concerto con il Comune di Felitto, retto dal sindaco, Carmine Casella.

La cerimonia per Mimì Minella

Il nuovo Provveditore agli Studi è originario di Felitto, ma da tanti anni vive a Roccadaspide. Presenti alla cerimonia i sindaci e gli amministratori dei comuni del Cilento e degli Alburni, numerosi dirigenti scolastici e il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia.

Il commento

“40.000 ragazzi della regione Campania escono fuori e in Campania ne rimangono solo 4.000, non può andare avanti così. Ho combattuto sempre per il territorio, da quando sono arrivato qui, nel 2012. Ho lavorato per far sì che gli studenti frequentassero la scuola in questo territorio. I risultati sono arrivati poiché il numero dei giovani studenti che ogni giorno raggiungono Roccadaspide per recarsi a scuola è cresciuto tanto” ha affermato Mimì Minella ripercorrendo il suo percorso professionale.

Iuliano e Casella hanno sottolineato le doti umane e professionali del Provveditore che, appena un anno fa, era stato nominato Ispettore Tecnico con funzioni ispettive.

“Questa cerimonia è un modo per rivolgere le nostre congratulazioni più vive a Mimì Minella. Lo salutiamo, con questo incontro, con soddisfazione e orgoglio” ha sottolinato Iuliano.

Al termine dell’incontro Iuliano e Casella, insieme agli altri amministratori, hanno consegnato a Mimì Minella una pergamena di felicitazioni ed un quadro d’autore benaugurante.

Chi è Mimì Minella

Mimì Minella è stato, nel corso del tempo, docente di Scienze Motorie. Ha conseguito le lauree anche in Scienze dell’Educazione, in Scienze della Formazione e in Pedagogia, è entrato nel ruolo della Dirigenza Scolastica nel 2004.