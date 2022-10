Ecco chi è Mimì Minella: dal Cilento il nuovo Provveditore agli studi

Si è insediato ieri all’Ufficio Scolastico Provinciale, Mimì Minella. È lui il nuovo provveditore agli studi in provincia di Salerno. Un cilentano doc. Arriva infatti dall’Istituto Parmenide di Roccadaspide e va a ricoprire un incarico importantissimo anche perché dopo due anni di reggenza, l’amministrazione scolastica provinciale ha un dirigente stabile. Prende il posto di Monica Matano, provveditore a Caserta.

Chi è Mimì Minella, il nuovo provveditore

Ma chi è Mimì Minella? Nel Cilento hanno imparato a conoscerlo come dirigente scolastico e lo descrivono come una persona dedita al lavoro, preparata, aperta alle novità.

Minella ha diretto vari istituto di frontiera. Non soltanto il Parmenide di Roccadaspide, ma anche altri istituti della Valle del Calore come reggente e per un periodo il Pisacane di Sapri, all’estremità sud della Provincia.

Le prime dichiarazioni

«Dopo anni di deprivazione culturale causati dalla pandemia, che ha purtroppo innescato processi di dispersione, bisogna assicurare la scuola migliore possibile ai nostri alunni – ha detto il neo provveditore – Lavorerò per il bene delle scuole e del nostro futuro, ovvero i ragazzi».

Ieri l’ingresso presso il provveditorato e l’incontro con i funzionari. Nei prossimi giorni Mimì Minella convocherà un vertice con i presidi per fare il punto della situazione sul territorio provinciale.