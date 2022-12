Fondi per l’adeguamento delle vie urbane: più servizi e meno disagi, ecco il progetto di Felitto

Approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di adeguamento dell’accesso alle vie urbane di Felitto. I cantieri interesseranno via Centrale e per poterli effettuare il comune userà i fondi statali per le Infrastrutture Sociali nei comuni del Sud.

L’importo, pari a poco più di cinquantamila euro, potrà essere speso in tre anni per un ammontare di circa 17.135 euro annui. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, che potrà così intervenire sulle infrastrutture del territorio.

Le progettualità nel Comune di Felitto

I fondi permetteranno anche ai comuni dell’entroterra cilentano, che già affrontano numerosi disagi legati alla scarsa viabilità, di poter garantire qualche servizio in più ai cittadini.

Il Comune di Felitto ha iniziato un percorso virtuoso al fine di programmare interventi volti alla rigenerazione urbana.

Nel marzo scorso, infatti, ha aderito all’avviso pubblico per investimenti in progetti per contrastare fenomeni di disagio sociale, spopolamento, e miglioramento delle qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

L’Ente rientra nell’Associazione dei Comuni per interventi in materia di promozione e valorizzazione del territorio abche in forma aggregata, è stato individuato, infatti, Laurino come Ente capofila.

I fondi serviranno al miglioramento del tessuto economico, per la rigenerazione urbana, interventi di ristrutturazione edilizia, immobili pubblici e alla viabilità e mobilità urbana.

Il commento

«Vogliamo garantire sempre più servizi ai nostri cittadini, sviluppando delle progettualità che possano anche essere al passo con i tempi»- così fanno sapere da palazzo di città