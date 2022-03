Felitto: un progetto per la rigenerazione urbana

FELITTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, ha aderito all’avviso pubblico per investimenti in progetti di rigenerazione urbana a Felitto volti alla riduzione di fenomeni di degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Protocollo d’intesa con i Comuni del Cilento e Alburni

Nello specifico, il Comune di Felitto, rientra nell’Associazione di Comuni che sarà composta da Laurino, individuato come Ente capofila; Albanella, Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Piaggine, Ottati, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Valle dell’Angelo.

Con la legge n.234 del 2021, ha previsto un finanziamento complessivo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022; per comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15mila abitanti, nel limite massimo di 5.000.000euro.

Le finalità del progetto per la rigenerazione urbana

Il progetto prevede la manutenzione e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; compresa anche la demolizione di opere abusive realizzate da privati e senza permesso di costruire.

Miglioramento del decoro urbano, del tessuto economico, per la rigenerazione urbana anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali, culturali, educativi e didattici.

Il commento

“Come amministrazione, riteniamo fondamentale aderire a questa progettualità, al fine di garantire maggiori servizi ai nostri cittadini e soprattutto valorizzando e riqualificando, quelle che sono le bellezze del territorio, viaggiando anche nell’ottica dell’eco sostenibile, adeguandoci ai moderni standard nell’ambito del tessuto economico e ambientale e mettendo in campo una rigenerazione urbana“- così fanno sapere da palazzo di città.