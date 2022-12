Al via il campionato Baskin: boom di iscrizioni per il corso di allenatore e arbitri, appuntamento a Sant’Arsenio

Boom di iscrizioni per il corso di allenatore, arbitri e refertisti Baskin che si terrà a Sant’Arsenio il 10 e 11 dicembre nella Palestra Comunale del paese.

Tanti iscritti hanno accolto l’invito della Cooperativa il Sentiero

Oltre a formare persone per la diffusione di tale disciplina, contribuisce anche alla promozione e valorizzazione del territorio del Vallo di Diano. A seguire domenica 11 dicembre, alle ore 10,30, si disputerà la partita valevole per il campionato regionale Baskin tra IL SENTIERO BASKIN e BAKIN INSIEME di Napoli.

Ma quali sono le finalità di questo sport?



Si tratta di uno sport in grande crescita sul territorio Provinciale, considerato l’enorme valore sociale e inclusivo alla base di quest’ultimo.

L’iniziativa promossa da Il Sentiero, e realizzata grazie al supporto organizzativo del Sentiero Baskin, dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, dell’E.I.S. I (Ente Italiano Sport Inclusivi) sotto l’egida del C.I.P. Campania (Comitato Italiano Paraolimpico) si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla cooperativa Il Sentiero per favorire i processi di inclusione e socializzazione sul territorio.

Le dichiarazioni

«Organizzare un evento di baskin nel Vallo di Diano – commenta il presidente regionale del Cip Campania, Carmine Mellone – è un’occasione importante perché contribuisce alla diffusione del messaggio paralimpico anche in quest’area della provincia di Salerno. Un grazie a quanti si stanno impegnando, ed in particolare al delegato regionale EISI Vittorio Scotto di Carlo, alla Cooperativa IL SENTIERO ed al tecnico Annalia Cutolo, ma anche ai tanti collaboratori e volontari, per fare in modo che i ragazzi con disabilità intellettiva relazionale possano avere nuovi e più coinvolgenti occasioni di socialità e di sport».



Il corso darà la possibilità a tutti i partecipanti di conoscere I concetti fondamentali, metodologie di allenamento e di approccio alla pratica integrata che ispirano il Baskin e ne guidano la crescita.

dichiara: “Si tratta di un’occasione di crescita importante sia per il territorio sia per la nostra realtà cooperativa”, aggiunge il presidente della cooperativa “IL Sentiero” Fiore Marotta.

“L’idea di promuovere temi quali l’inclusività e la socialità attraverso lo sport è un ulteriore modo di fornire strumenti e risorse per una società progettata davvero per tutti. Sono sicuro che la diffusione di queste “competenze” assicurerà anche la nascita di altre realtà di Baskin sul territorio provinciale e regionale”.



“Sarà un’occasione unica in quanto i corsisti apprenderanno le prime nozioni di uno sport inclusivo per eccellenza”, dichiarano i formatori nazionali Vittorio Scotto Di Carlo e Daniele Lolli. “L’attività formativa consisterà nel dare i primi strumenti didattici e metodologici per iniziare ad allenare una squadra di Baskin, in quanto partecipa ad un vero e proprio campionato nazionale ed Europeo.

Grazie alla collaborazione con il CIP Campania e al Delegato Regionale e alla ottima cornice organizzativa della Cooperativa IL Sentiero e del coach Annalia si è potuto realizzare il primo corso di formazione per tecnici nella Provincia di Salerno”.

Il commento del sindaco di Sant’Arsenio

Grande soddisfazione anche per il Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, che sottolinea: “Ancora una volta la comunità di Sant’Arsenio accoglie e collabora alla realizzazione di iniziative per il benessere e l’inclusione, comunità che si è sempre contraddistinta nel dare il supporto alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e che con spirito solidaristico è sempre presente a dare il proprio contributo.”

Il Sentiero Soc. Cooperativa Sociale