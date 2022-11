Il maltempo non risparmia le aree interne. La situazione nel Cilento

Non solo disagi nel Cilento costiero. Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato le aree interne. A risentirne è soprattutto la viabilità, in molte zone già compromesse.

Maltempo in Cilento: disagi alla viabilità

Smottamento causato dalle infiltrazioni d’acqua sulla strada che collega Roccadaspide a Castel San Lorenzo. Il terreno che costeggia la carreggiata è franato finendo sull’arteria che si è riempita di fango e detriti pertanto gli amministratori hanno invitato tutti ad avere la massima prudenza e ad evitare gli spostamenti non necessari.

Si tratta, di preciso, della ex S.S. 488, dopo la località Chalet di Castel San Lorenzo e prima del crocevia con la S.S. 166 nel tratto denominato “le due strade”.

Anche ad Aquara si fa la conta dei danni per il maltempo. Sulla Strada Provinciale 44, nel tratto che collega il paese a Ponte Calore, e fondamentale per raggiungere gli altri comuni degli Alburni e del Cilento, sono cadute vere e proprie colate di fango. Il terreno è franato, lasciando cadere alberi e detriti che al costone ai lati della carreggiata sono finiti, inevitabilmente, sull’asfalto.

Dal palazzo comunale hanno fatto sapere di aver già sollecitato chi di dovere per sgomberare e ripristinare le normali condizioni di viabilità dell’arteria di collegamento. L’ente chiederà, nei prossimi giorni, il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni subiti. Per gli interventi tempestivi è stato già chiesto anche il supporto della Comunità Montana Alburni. Preoccupano anche le condizioni del fiume Calore che, da qualche ora oramai, è in piena.

Stio – Vallo della Lucania

Da tutto l’entroterra cilentano i cittadini continuano a segnalare disagi per la viabilità: a Stio, sulla strada che collega il piccolo comune cilentano a Vallo della Lucania, è caduto un albero che ha rallentato e reso difficile il transito per diversi minuti. Chiusa anche la Sp317 che attraversa Altavilla Silentina.

Fiume Calore

Gli allagamenti

A Felitto, invece, in località Casale, i temporali delle ultime ore hanno dato origine a diversi allagamenti in alcuni terreni. Stando alle previsioni meteo, le forti piogge potrebbero continuare fino a tarda notte, ecco perché c’è la massima allerta sul territorio.