Maltempo a Castellabate: sgomberare dieci abitazioni

Nuovo allarme a Castellabate a causa del maltempo. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli è intervenuta in via Vallone Alto-Licosa, per procedere allo sgombero di 10 abitazioni, di cui al momento 2 occupate.

Maltempo a Castellabate: famiglie sfollate

Il provvedimento è conseguente a frane e smottamenti. Ad essere sgomberate cautelativamente circa 10 edifici ubicati in un tratto di strada gravemente compromesso a causa delle frane e smottamenti.

Il bilancio

Si aggrava dunque la situazione dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il Cilento. Si continua a fare la conta dei danni soprattutto nei comuni di Agropoli e Castellabate, i più colpiti dall’alluvione.

Per fortuna le piogge nelle ultime ore sono state più moderate e i livelli dei fiumi sono tornati quasi alla normalità. Le famiglie che hanno trascorso la notte lontano da casa sono rientrate nelle loro abitazioni.