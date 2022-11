Agropoli e Castellabate, allerta maltempo: chiuse scuole e impianti sportivi

A partire da lunedì e fino al prossimo mercoledì 23 novembre, le scuole di Agropoli resteranno chiuse. È quanto prevede una ordinanza del sindaco Roberto Mutalipassi. Il primo cittadino, oltra a tutti gli istituti scolastici, ha disposto la chiusura anche degli impianti sportivi.

Maltempo ad Agropoli, il provvedimento del sindaco

“Le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioni meteo per il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti“, commenta il sindaco di Agropoli.

Medesimo provvedimento è stato preso anche dal sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Nel centro di Benvenuti al Sud le scuole (compresi gli asili nido) resteranno chiuse fino al 22 novembre (martedì).

Il provvedimento di chiusura era stato anticipato alcuni giorni fa da altri comuni che pure erano stati colpiti dal maltempo, come Sapri. Qualcuno già ieri, in considerazione dell’allerta meteo di colore arancione, chiedeva anche per Agropoli e Castellabate la chiusura degli istituti scolastici. Di fatto anche gli studenti hanno vissuto i disagi dovuti al maltempo.

La macchina dei soccorsi a Castellabate

Intanto proprio a Castellabate diverse famiglie risultano impossibilitate a rientrare in casa. «Chiunque si trovi in difficoltà e abbia bisogno di aiuto oppure abbia la possibilità di ospitare le famiglie che al momento sono impossibilitate a rientrare nelle loro abitazioni può telefonare ai seguenti numeri di emergenza: 3398749517 – 334 103 6381», fanno sapere da palazzo di città.