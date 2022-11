Maltempo a Sapri si continua a lavorare per liberare le strade. Chiuse scuole e cimitero

Squadre al lavoro per la pulizia delle strade di Sapri che dopo l’ondata di maltempo erano state invase da colate di fango e detriti. Interventi in corso anche per il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato.

Maltempo a Sapri: lavori in corso sul territorio

Grande lavoro da parte degli operai del Comune, di ditte private e degli uomini della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, presieduta da Vincenzo Speranza. Gli idraulico-forestali hanno avviato le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del territorio già all’indomani del forte maltempo che ha colpito Sapri e stanno continuando a lavorare tutt’ora.

Il provvedimento del sindaco

Intanto il sindaco Antonio Gentile, alla luce del nuovo avviso di allerta meteo, ha scelto di mantenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali. Infine l’ordinanza prevede il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare.

Le richieste della minoranza.

L’emergenza maltempo, però, non ha mancato di suscitare discussioni. Il gruppo di minoranza, SiAmo Sapri, ha infatti chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere, attivamente, di interventi di salvaguardia e tutela del territorio.

“La preoccupante evoluzione della situazione climatica richiede, oggi più che mai, un progetto organico a monte della Città per la realizzazione di un collettore delle acque piovane”, spiegano dalla minoranza.