Home/Cronaca/ Vallo di Diano, febbre dell’Oro Nero: al via il processo per 54 imputati

Vallo di Diano, febbre dell’Oro Nero: al via il processo per 54 imputati Il Vallo di Diano "punto di incontro" tra Casalesi e mafia Pugliese. I gruppi criminali utilizzavano il petrolio per diffondere il loro potere