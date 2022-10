Us Agropoli: delfini sempre primi, battuto il Baronissi

Settimo successo in campionato per l’Us Agropoli che dopo nove giornate di campionato resta ancora imbattuto. I delfini nel pomeriggio hanno regolato, infatti, per 2-3 il Salernum Baronissi.

Us Agropoli: successo sul Baronissi

Vittoria di misura per la squadra guidata da mister Carmine Turco che tiene la vetta della classifica del girone B d’Eccellenza campana. L’undici cilentano comanda la graduatoria con 23 punti, frutto di 7 vittorie e due pareggi. A passare avanti però, al Figliolia di Baronissi, sono i padroni di casa che dopo due giri di lancette vanno in rete con De Maio. L’Agropoli prova di rientrare subito in partita ma il pari arriva solo al 42′ con Grande che manda le squadre negli spogliatoi sul momentaneo 1-1. Nella ripresa, al quarto d’ora, ancora Grande, doppietta, firma il sorpasso con il tris di Mincione a 5 dalla fine. Nel recupero però Brogna, dal dischetto, accorcia le distanze per il definitivo 2-3. L’Agropoli proverà ad allungare il buon momento tornando in campo in casa nel decimo turno contro il Vico Equense, ultimo della classe con sole 5 lunghezze in classifica.

S.Baronissi US Agropoli 1921 2-3

SALERNUM: Orlandi, De Simone, Grinbaum, Vignes (17’st Donadio), Cifariello, Merito (37’st Chiumiento), De Maio, Cammarota, Brogna, Somma (17’st Salerno), Raviello (37’st Limatola). All. Leone

AGROPOLI: Paparella, Pollio (25st Ouidrene), Maiese D., Mincione, Follera, Pastore, Arevalo (14’pt Grande), Santonicola (44’st Vuolo), Margiotta 6,5 (36’st Guillari sv), Natiello, Rekik (18’st Padovano). All. Turco

RETI: 2’pt De Maio, 46’st Brogna rig. (S), 42’pt, 16’st Grande (A), 40′ st Mincione (A)

AMMONIZIONI: Cammarota, De Simone, Orlandi, Leone (non dal campo) (S) – Padovano, Natiello (A)

ARBITRO: Di Placido di Ariano Irpino – ass. Frisulli di Ercolano e Vanacore di Castellammare di Stabia