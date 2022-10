Us Agropoli: battuta per 2-5 l’Ercolanese, i delfini restano in testa alla classifica

Nel pomeriggio di oggi l’ Us Agropoli ha giocato al “Solaro” di Ercolano contro la compagine locale. Termina 2-5 per i cilentani la sfida valevole per il settimo turno del girone B del campionato di Eccellenza. I delfini con questo successo salgono a quota 19 punti in classifica restando in testa al torneo con 4 punti di vantaggio sugli avversari di giornata e la Scafatese.

Erconalese- Us Agropoli: la gara

Ottima prova del team guidato da Carmine Turco che passa con capitan Margiotta, al quarto gol in campionato, al 12′. Al 21′ gli ospiti sfiorano il raddoppio con lo stesso centravanti ma un primo tempo molto bloccato si chiude con il parziale di 0-1. Nella ripresa, al 10′, il pareggio su calcio di rigore trasformato da Infimo con Arevalo, al 16′, a portare nuovamente avanti i cilentani. I padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Fiele ma Sperandeo alla mezzora riporta la gara ancora in parità. Dopo due minuti nuovo vantaggio con Natiello che costringe l’Ercolanese a sbilanciarsi nel finale concedendo ad Arevalo, al 91′, e Natiello, al 96′, le personali doppiette che chiudono il match sul definitivo 2-5.

Il tabellino della gara

RETI: 12′ Margiotta (A), 56′ Infimo rig. (E), 61′ e 91′ Arevalo (A), 75′ Sperandeo (E), 77′ e 96′ Natiello (A)

ERCOLANESE: Cafariello, Balzano, Esposito (46′ Sperandeo), De Giorgi (71′ Di Gennaro), Fiele, Petrarca, Chiavazzo, Marigliano, Trimarco (66′ Menna), Marzullo, Infimo. All. Di Pasquale

US AGROPOLI: Paparella, Pollio, Maiese D., Mincione, Follera, Pastore, Arevalo, De Sio, Margiotta (65′ Santonicola), Natiello, Rekik (65′ Sorrentino). All. Turco

AMMONIZIONI: Pollio (A) – Fiele (E). ESPULSO: Fiele (E)

ARBITRO: D’Amato di Salerno – ass. Pellecchia di Avellino e Varchetta di Nola.