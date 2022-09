Us Agropoli: successo in trasferta con il Giffoni Sei Casali, show di Arevalo

Nella ripresa la gara vede ancora i due team battagliare e con azioni su entrambi i fronti. Al 41′ però ancora Arevalo, tripletta per il numero 7 dei delfini. regala il successo ed i tre punti all’Us Agropoli con il definitivo 1-3, nelle battute finali espulso per i locali Giorgio, per doppio giallo.