Us Agropoli: delfini raggiunti all’esordio nel finale dal Sant’Agnello

Ieri l’Us Agropoli di mister Carmine Turco, dopo l’esordio in Coppa Italia della sorsa settimana, ha fatto il suo debutto in campionato. I cilentani, cari al patron Carmelo Infante, hanno pareggiato per 2-2 in trasferta sul campo del Sant’Agnello nel primo turno del girone B d’Eccellenza.

Us Agropoli: ieri l’esordio con il Sant’Agnello

Nel primo tempo l’Agropoli soffre il dinamismo e l’aggressività dei padroni di casa che con pressing altissimo mette più volte in difficoltà le uscite della squadra di mister Turco. I padroni di casa dopo una conclusione pericolosa di Coppola intorno alla mezz’ora trovano anche il vantaggio due minuti prima del 40esimo, Complice, in questa occasione l’errore del portiere Sicignano che regala a Caputo il più facile dei gol. I delfini a questo punto cercano di uscire ma è ancora il Sant’Agnello a rendersi pericoloso nel recupero della prima frazione con la traversa colpita da Gargiulo direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa è un’altra Agropoli complici anche i cambi di mister Turco. I delfini al 22esimo vanno vicinissimi a pari con Natiello e sugli sviluppi del successivo angolo trovano il pareggio del solito Margiotta. Il trend della gara cambia e ancora il capitano dei delfini a vicino al vantaggio ma il suo sinistro trova prima Orazzo e poi la traversa a negargli la doppietta. Cambia poco però perché il gol arriva qualche secondo più tardi su angolo con d’Ambrosio superlativo nell’anticipare tutti. Sembra finita ma così non è perché il Sant’Agnello trova il pari, con Manzi, su sviluppi di angolo. Nel finale, invece, c’è ancora il tempo per la seconda traversa dei delfini, questa volta su punizione del solito Natiello.

Il tabellino

Sant’Agnello – US Agropoli 2-2

SANT’AGNELLO: Orazzo, Palomba, Coppola J., Gargiulo A., Gargiulo M., Cesarano (Manzi), Ferraro (79′ De Gennaro) (94′ Colonna), Coppola G., Di Maio, Caputo, Spano (55′ Vitiello). All. Donnarumma

AGROPOLI: Sicignano (46′ Gesualdi), De Sio, Maiese D., Lopetrone, Follera, Vuolo, Sorrentino (52′ Grande), Mincione (46′ Festa) (61′ D’Ambrosio), Margiotta, Natiello, Maiese M. All. Turco

RETI: 38′ Caputo, 88′ Manzi (S); 67′ Margiotta, 73′ D’Ambrosio (A)

AMMONIZIONI: Ferraro, Caputo (S) – Maiese M. (A)