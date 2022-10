Controlli a Santa Cecilia: straniero guidava ubriaco e senza patente

Non si ferma all’alt, fugge via, ma viene inseguito, fermato e denunciato. L’episodio si è verificato a Santa Cecilia. Gli uomini della polizia municipale di Eboli stavano svolgendo normali controlli alla circolazione quando si sono imbattuti in uno straniero che transitava in zona.

Controlli a Santa Cecilia: polizia municipale ferma straniero

Quando i caschi bianchi gli hanno intimato l’alt, l’uomo ha proseguito la sua corsa. La polizia municipale, però, è riuscita a intercettarlo e a fermarlo.

Lo straniero, con vari precedenti penali è risultato sprovvisto della patente di guida. Non solo: sottoposto all’alcool test è risultato positivo. Per questo è scattata la denuncia a piede libero.

Le attività dei caschi bianchi

Le attività sul territorio da parte della Polizia Municipale di Eboli proseguono, non soltanto per monitorare la sicurezza della circolazione e il rispetto delle regole del Codice della Strada, ma anche per frenare altri tipi di reati.

In questi giorni, infatti, sempre durante dei controlli a Santa Cecilia, i caschi bianchi hanno individuato sette veicoli provento di furti.

Lungo la SS19, invece, durante il monitoraggio del traffico sono stati sanzionati 13 automobilisti che guidavano con il telefonino o eseguivano sorpassi in un tratto vietato. Un’attività, questa sulla statale, importante poiché in zona si sono verificati numerosi incidenti.