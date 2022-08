Incidente sulla SS19, strada chiusa al transito

Ancora un sinistro stradale sulle strade salernitane. Un incidente è avvenuto lungo la SS19 “delle Calabrie”. Coinvolte due autovetture.

Per questo l’Anas ha comunicato che è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto dell’arteria compreso tra il km 3,600 ed il km 3,720, nel territorio del comune di Eboli.

Incidente ad Eboli: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorsi i feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni.

Presenti anche le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica del sinistro e il personale Anas. Gli addetti della società hanno disposto la chiusura al traffico della SS19 dopo l’incidente per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Disposti percorsi alternativi in attesa del ripristino della circolazione.

Il precedente

Questo è il secondo incidente avvenuto oggi nella piana del Sele. Un altro sinistro è stato registrato questa mattina all’alba sulla SS18, nel territorio del Comune di Capaccio Paestum.

Anche in questo caso, come nell’incidente sulla SS19, si sono scontrate due auto frontalmente ed una persona risulta ferita gravemente. In corso la ricostruzione della dinamica del sinistro che ha causato pure disagi alla circolazione sull’importante tratto viario che collega il Cilento con l’autostrada.