Centro per l’impiego di Roccadaspide: un’eterna incompiuta

Rendere subito usufruibile il centro per l’impiego di Roccadaspide. Ennesimo appello da palazzo di città relativo ad un grande edificio sito nel centro cittadino che però non è mai stato utilizzato.

Il centro per l’impiego di Roccadaspide

L’immobile è di proprietà della provincia di Salerno che, però, non ha mai completato le opere. Numerosi i solleciti inviati dal comune alla provincia, l’ultimo è stato inoltrato a giugno quando il sindaco, Gabriele Iuliano, ha scritto una lunga nota ai vertici di palazzo Sant’Agostino.

Nella missiva ha denunciato l’assurdità di tale situazione. Inoltre ha sollecitato la provincia ad applicare la legge che sancisce il trasferimento del patrimonio provinciale, destinato a Centro per l’Impiego, alle regioni. Ma neanche a questa istanza vi è stata risposta e il centro per l’impiego di Roccadaspide resta un’opera incompiuta.

Il commento

“Si tratta di una situazione di stallo che sta impattando dannosamente sul Piano di Rafforzamneto dei Centri per l’Impiego, varato dalla Regione nel 2021. Di conseguenza il Centro per l’Impiego di Via Santa Rosa, realizzato dalla Provincia di Salerno con una spesa di 1.146.457,14 euro, non è mai stato consegnato e non è mai entrato in funzione. Una situazione che continua a produrre costi per Roccadaspide e i comuni della Valle del Calore che pagano un fitto annuale di 18.000 euro per i locali in cui è situato l’attuale Centro per l’Impiego, mentre quella che doveva essere la nuova struttura rimane chiusa e incompleta” ha lamentato Iuliano.

La struttura, rimanendo in stato di abbandono, è sottoposta ad un processo di deterioramento. Anche la Regione Campania ha imputato alla Provincia di Salerno tale situazione.

“L’intera vicenda è vergognosa. Da quando sono stati sospesi i lavori, nel lontano 2007, a nulla sono serviti i numerosi solleciti inviati alla provincia. Abbiamo anche dato la disponibilità a continuare i lavori a spese del comune, ma neanche in questo caso c’è stato riscontro. Per l’apatia della Provincia ci ritroviamo una struttura che si sta deteriorando nonostante la regione avesse, di recente, impegnato la somma di 1.527.867,51 euro per completarla. I tecnici della regione hanno, infatti, effettuati gli ultimi rilievi per la consegna del progetto esecutivo nel mese di gennaio” ha affermato il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.

“Se la provincia non provvederà saremo costretti ad intervenire legalmente sia per le i canoni di fitto pagati fino ad ora, sia per le omissioni che stanno arrecando un danno al territorio” ha concluso Auricchio.