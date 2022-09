Premio Sala: al via la mostra pittorica

Ha preso il via la mostra d’arte pittorica collegata al concorso “Premio Sala”. L’iniziativa ha portato a Sala Consilina artisti provenienti da diverse Regioni per la realizzazione di opere che raccontano il territorio. Nella serata di ieri, 27 settembre, presso l’antico Palazzo Fiordelisi, è stata inaugurata la mostra con le opere partecipanti al concorso.

Premio Sala: la cerimonia

Presenti Don Paolo Longo che ha impartito la benedizione prima del taglio del nastro affidato al Sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone e al presidente della Soc. Operaia Torquato Tasso Michele Calandriello.

Cinquanta gli artisti che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale salese, su proposta del consigliere delegato alla cultura Vincenzo Garofalo. Ad organizzarla la SOMS Torquato Tasso, presieduta da Michele Calandriello, con la direzione artistica del Prof. Lucio Mori.

Le novità

La mostra-concorso, ripresa dall’amministrazione Cavallone, presenta una differenza rispetto alle passate edizioni. Fino al 2014, il suo ideatore Lucio Mori, aveva puntato su opere estemporanee di immediata realizzazione. Stavolta agli artisti sono stati concessi alcuni giorni per elaborare le loro opere che ora saranno giudicate da esperti chiamati a scegliere i tre prodotti artistici più belli. Le tele vincitrici saranno premiate venerdì 30 settembre, durante la serata conclusiva degli eventi in onore di San Michele Arcangelo.

La mostra-concorso, che rientra tra gli appuntamenti in programma a Sala Consilina per il progetto “Itinerario di Religioni & Gusti” finanziato dalla Regione Campania.

Le tre opere vincitrici, resteranno di proprietà del Comune di Sala Consilina mentre, le altre opere in esposizione alla mostra, potranno essere acquistate in occasione dell’esposizione.

La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 30 settembre, al primo piano di Palazzo Fiordelisi sito alle spalle di Piazza Umberto I adiacente alle scuole elementari di Via Guerrazzi.