“Itinerario di Religioni & Gusti”: al via gli appuntamenti a Casalbuono

Prenderanno il via giovedì 11 agosto gli eventi in programma a Casalbuono nell’ambito del progetto “Itinerario di Religioni & Gusti” promosso in sinergia dai comuni di Sala Consilina (ente capofila), Albanella, Casalbuono, Corleto Monforte e Ottati.

Cultura, tradizione, gusto e fede sono gli ingredienti che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carmine Adinolfi, in sinergia con la Pro Loco di Casalbuono, presieduta da Giuseppe Viola, hanno scelto per valorizzare e promuovere il piccolo borgo del Vallo di Diano, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania con fondi POC 2014/2020 per Campania Divina.

In primo piano il Fagiolo di Casalbuono, coltivato secondo l’antica tradizione il cui gusto viene valorizzato nell’ambito del Percorso enogastronomico giunto alla 39^ edizione, con degustazioni di piatti che fanno parte della tradizione gastronomica di Casalbuono è che sarà possibile assaggiare nel corso dell’evento in programma nei giorni del 13, 14 e 15 agosto, accompagnati da spettacoli musicali nella suggestiva location del borgo antico. Confermata, per l’occasione, la possibilità di degustare gratuitamente la pasta e fagioli di Casalbuono offerta, gratuitamente dalla locale Pro Loco.

Ad aprire gli appuntamenti Casalbuonesi di Itinerario di Religioni & Gusti, sarà la cultura con la presentazione del libro “Note di storia locale: la Croce dell’Annunziata. Il culto dei Morti”, di Giovanni Novellino in programma per giovedì 11 agosto in Piazza Carlo Pisacane alle ore 18,00. Nel corso della serata, ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di Don Pietro Greco, per molti anni parroco della Chiesa della Madonna delle Grazie a Casalbuono e recentemente scomparso.

Dal 13 agosto il via del Percorso enogastronomico dedicato al Fagiolo di Casalbuono che si svolgerà nelle piazze del centro storico: Piazza Calabria, Piazza Cappelli, Piazza Germino. La festa del Fagiolo di Casalbuono con il percorso gastronomico prenderà il via alle ore 20,00 mentre alle 21,00 al via i concerti.

Sabato 13 la musica di Zerofobika: tribute band a Renato Zero

Domenica 14 agosto in programma il concerto The Sound of Cinema

Lunedì 15 agosto toccherà alla Stil Novo Band allietare la serata della Festa del Fagiolo di Casalbuno.

Domenica 14 agosto tradizione religiosa in primo piano con l’iniziativa “Sulle tracce di San Cono“, antico protettore della comunità casalbuonese. La giornata prenderà il via alle ore 10,00 prevede un pellegrinaggio a Cadossa seguendo l’antica strada Casalbuono-Montesano. Lungo il percorso, presso i ruderi dell’antica cappella di San Cono, sarà scoperta la lapide commemorativa dell”antica devozione legata al Santo di Teggiano.

Gli eventi di Casalbuno legati al progetto “Itinerario di Religioni & Gusti” riprenderanno poi a settembre con la fede attraverso le celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione e l’arte con l’inaugurazione di una mostra fotografica in allestimento all’interno del Palazzo Baronale: la Riproduzione dell’archivio storico fotografico di Gabriele Calabria che racconta la vita della comunità casalbuonese dal 1925 al 1965