Agropoli: Edoardo e Daniela sposi. Il «si» nella Chiesa dei santi patroni

“C’era una volta…”

È così che iniziano tutte le favole. Una favola d’amore che oggi ha come protagonisti due giovani innamorati.

Edoardo Marcianò, manager d’azienda romano, e Daniela Cerruti, figlia di Domenico, imprenditore ed ex Presidente dell’U.S. Agropoli 1921, si sono promessi amore eterno nella Chiesa dei Santi patroni Pietro e Paolo, nella splendida cornice del Borgo storico di Agropoli.

Giovani, belli ed innamorati, un sogno diventato realtà quello di Edoardo e Daniela che hanno emozionato tutti con la loro promessa d’amore.



Alla cerimonia hanno preso parte familiari, amici ma anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, vertici della FIGC, figure di spicco del mondo della finanza e dell’imprenditoria italiana, insieme a giornalisti e personaggi della cultura.

I neo sposi, dopo il sì, hanno ospitato tutti gli invitati al banchetto nuziale presso Villa Cerruti, che da una collinetta domina l’incantevole costa tra la Baia di Trentova e San Francesco.

Non possiamo che augurare lunga vita insieme ad Edoardo a Daniela, che la loro unione possa essere sempre solida come oggi, con la consapevolezza che: “Amore non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione…”. (Antoine de Saint-Exupéry)