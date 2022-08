Home/Attualità/ Agropoli: “nonna sprint” festeggia i suoi 81 anni in parapendio | Foto

Agropoli: “nonna sprint” festeggia i suoi 81 anni in parapendio | Foto Il volo è durato più del previsto, Maria Pia si è già prenotata per fare di nuovo il volo l'anno prossimo, per i suoi 82 anni