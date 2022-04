Sfere luminose nel cielo: effetto “ufo” nel Cilento

Tre luci che volteggiano nel cielo sopra le nuvole nei pressi di Ceraso. Le segnalazioni risalgono alla notte tra sabato e domenica. Diverse persone che hanno alzato lo sguardo verso la volta celeste ed hanno osservato lo strano movimento di luci nel cielo per circa un’ora.

Sfere luminose nel cielo del Cilento: le segnalazioni

Un lungo zigzagare fotografato e filmato. Purtroppo la notevole distanza e l’oscurità hanno impedito di effettuare immagini che permettessero di capire di cosa si trattasse e non è mancato chi ha pensato si trattasse di un Ufo, visto che per ora non ci sono spiegazioni ufficiali in grado di chiarire il mistero.

Qualcuno, invece, ha spiegato che potrebbe trattarsi di luci partite da terra, simili a quelle utilizzate nelle discoteche, anche se chi ha visto il fenomeno smentisce tale possibilità, ritenendo, invece, che da terra non partisse alcun faro.

Un fenomeno, comunque, che non sarebbe nuovo in zona. Anche quest’estate ci sono state segnalazioni simili.