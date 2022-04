Maltempo in Cilento: esonda il Calore, disagi sulle strade

Maltempo e disagi nel comprensorio del Cilento. In particolare ad essere colpite sono state Piana del Sele e Golfo di Policastro. Ad Altavilla Silentina nella serata di ieri il fiume Calore è esondato imponendo la chiusura della Sp317 tra Borgo Carilia e Fiocche.

Questa mattina la provinciale era ancora chiusa, in attesa delle necessarie verifiche. Il fiume Sele, invece, è rimasto negli argini raggiungendo però un’altezza di 4,5 metri.

Maltempo in Cilento: la situazione a sud

A Vibonati si sono registrati crolli di massi su via Terrazze San Marco, dal distretto sanitario fino all’incrocio per Torraca. Il Comune ha provveduto a posizionare apposita segnaletica in attesa di procedere alla messa in sicurezza.

Disagi anche sulla SS488 a Castel San Lorenzo. Qui la Polizia Municipale di Roccadaspide ha prontamente rimosso la frana che ostruiva la carreggiata.

In seguito all’ondata di Maltempo in Cilento delle scorse ore gli automobilisti hanno segnalato fenomeni franosi pure su altre arterie del comprensorio. L’invito degli amministratori, quindi, è a prestare attenzione.

Le previsioni

La situazione in questo weekend è in miglioramento. Previsti ancora rovesci sparsi ma sarà il freddo a farla da patrone. Previsto un netto calo termico che potrebbe portare neve fin dai 500 metri di altitudine e grandinate sulle coste (leggi qui).

In vigore una allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida fino alla mezzanotte di oggi.