Campionato di Cross: nel team vincente anche un cilentano

La prima prova del Campionato Italiano di Cross nella classe 300 cat. Prestige parla salernitano grazie alla vittoria di Alfredo Memoli, giffonese d’origine ma salernitano di adozione, ed il suo Team composto dal cilentano Francesco Cerone, 36 anni di Castelnuovo Cilento ma titolare dell’officina MotoRevolution a Casal Velino, ed il baby Mario Russo di Salerno, appena 18enne ma autentico mago della chiave inglese.

Campionato Italiano di Cross: la prima prova ad Alfredo Memoli

Memoli ha festeggiato il suo 26esimo compleanno proprio sulla pista di Maggiora (No) sbaragliando un centinaio di avversari, una manche dopo l’altra, sino ad aggiudicarsi la prima di cinque prove che sanciranno il campione italiano, avanzando la sua candidatura a protagonista della disciplina. Il giovane drive salernitano è titolare, tra l’altro, dell’Accademy 263 a Salerno, scuola per piloti tra le più conosciute del sud Italia.

Memoli in pratica è salito in moto a 8 anni e non è ancora sceso di sella, dimostrando di essere un predestinato del motocross. Il 2022 si annuncia quindi come anno da ricordare per Alfredo Memoli che, tra le altre cose, aspetta dalla compagna il primogenito.

Il cilentano Francesco Cerone

Bella la storia anche di Francesco Cerone, meccanico ed ex pilota che rinuncia all’agonismo per un precedente, grave incidente. Lo scorso anno l’amico Alfredo lo contatta e gli chiede di curare l’aspetto tecnico dell’annata agonistica. Francesco vorrebbe dire basta alle gare ma non riesce a dire di no al suo amico ed ecco che i risultati lo ripagano della scelta.