Dichiarazioni contro la città di Firenze: la solidarietà del sindaco di Agropoli

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, e l’intera amministrazione comunale, prendono le distanze dalle dichiarazioni del blogger Sergìo Vessicchio contro la città di Firenze e i tifosi della Fiorentina.

“Le sue affermazioni sono esclusivamente a titolo personale e non rappresentano il pensiero della comunità agropolese. Tutti conoscono le bellezze e la storia della città di Firenze, terra natia di Dante e culla della cultura italiana, che non può essere in alcun modo infangata da certe dichiarazioni. Esprimo la mia vicinanza e rinnovo la stima alla comunità fiorentina e all’intera regione Toscana”.

Il sindaco ha annunciato che invierà una nota al sindaco di Firenze Dario Nardella per invitare una delegazione della città in visita ad Agropoli e magari instaurare un rapporto di amicizia reciproca per future collaborazioni in ambito culturale e sportivo.