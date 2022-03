Crisi ucraina: New Basket Agropoli devolve incasso in beneficenza

La New Basket Agropoli Paestum sarà impegnata giovedì 10 marzo alle ore 20 al “PalaGreen” nel recupero della 15° giornata di andata del campionato della Serie C Gold Campania contro Cercola Basket. In occasione della partita, la società New Basket Agropoli Paestum devolverà l’intero incasso della partita per le iniziative benefiche per i profughi ucraini e per la raccolta di beni di prima necessità.

Il costo del biglietto d’ingresso per il match sarà di 5€. La società cilentana ha anche presentato una maglia per il riscaldamento con i colori della bandiera ucraina. Con queste iniziative, si vuole esprimere la massima vicinanza per le vittime del conflitto e si mira a sensibilizzare la cittadinanza e i tifosi alla solidarietà e alla partecipazione attiva finalizzata a uno scopo benefico e assistenziale.

Per questi motivi, la New Basket Agropoli Paestum invita la cittadinanza a partecipare e a sostenere la popolazione ucraina con un semplice e simbolico gesto.