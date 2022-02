Foto | InstaCilento, la settimana in 10 scatti

Il quotidiano raccontato da voi, grazie alle foto pubblicate su Instagram. Ecco i migliori scatti riguardanti il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni pubblicati sul social network.

Per far sì che anche le tue immagini vengano pubblicate su InfoCilento.it basta taggare il profilo @infocilento nelle foto che pubblicherai on line.

Scogliera di AsceaMarina- foto di @numignolo

Uno scatto a Valle dell’Angelo- foto di @marco_falcione2693

Scario- foto di @nickpalumbo72

Parco Archeologico di Paestum- foto di @campaniartecard

Caselle in Pittari– foto di @__fotografie.m__

Pioppi- foto di @patrizia_pinto

Oasi Capelli di Venere- foto di @gaetan084

Trentinara- Cilento in volo, foto di @campaniadavivere

Castellabate, centro storico- foto di @alfamag

La cucina, Certosa di Padula- foto di @luisinialessandra