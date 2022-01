L’Almanacco del 16 Gennaio 2022

Almanacco del 16 Gennaio 2022:

Santi del giorno:

San Marcello (Papa)

San Tiziano di Oderzo (Vescovo)

Santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto (Protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori)

San Dana (Danatte, Martire)

San Fursa (Furseo, Abate)

San Leobazio (Abate)

San Melas (Vescovo di Rhinocolura)

San Triviero (Troverio, Sacerdote)

Sant’Onorato di Arles (Vescovo)

Santa Giovanna da Bagno di Romagna (Monaca camaldolese)

Etimologia: Marcello, proviene dal nome genitilizio romano Marcellus che, a sua volta, trae spunto dal prenome Marcus, “dedicato a Marte”, dio romano della guerra. A Marte è dedicato il mese di marzo. Perciò tale nome veniva attribuito spesso ai bambini nati in questo mese. Probabilmente l’origine primaria è la radice indoeuropea, forse sassone, Mar, che significa “spaccare”, dalla quale proviene anche la parola martello. Per questo motivo, Marcello potrebbe significare anche “piccolo martello”.

Proverbio del giorno:

A mezzo gennaio, metti l’operaio. A mezzo gennaio, mezzo pane e mezzo pagliaio.

Aforisma del giorno:

Dai soltanto a Dio la lode e non agli uomini, onora il Creatore e non la creatura. Durante la tua esistenza sappi tu sostenere le amarezze per poter partecipare alle sofferenze di Cristo. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1605 – Pubblicato il primo romanzo di Don Chisciotte (416 anni fa): «Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami, un idalgo di quelli che tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia». E’ l’incipit di El Ingenioso hidalgo don Chisciotte de la Mancha, titolo in lingua originale del popolare romanzo Don Chisciotte, che lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes pubblicò in due parti tra il 1605 e il 1615.

Sei nato oggi? Hai un animo dolce e sensibile ed ami molto la pace che solo la tranquillità della campagna sa trasmetterti. Non ami gli obblighi sociali, non dai importanza al successo e, per quel che ti riguarda, la cura del tuo giardino vale più di ogni altra cosa. In amore chiedi solo onestà ed un affetto sincero: facilmente sarai esaudito.

Celebrità nate in questo giorno:

1749 – Vittorio Alfieri: Figura di primo piano dell’illuminismo italiano, con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia fu un precursore del Romanticismo e un mirabile esempio per numerosi letterati, su tutti Ugo Foscolo.

1974 – Kate Moss: Star assoluta delle passerelle internazionali, all’attività di modella unisce quella di stilista e personaggio televisivo. Nata a Croydon (a sud di Londra).

1932 – Dian Fossey: La migliore amica dei nostri “antenati” e una delle zoologhe più stimate della storia, che spese la sua esistenza per la conoscenza e la difesa dei gorilla in Africa.