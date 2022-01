Verona-Salernitana: le probabili formazioni del match

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta stasera all’Hellas Verona, dopo i match rinviati con Venezia e Udinese. Allo stadio Bentegodi, infatti, dopo la sconfitta con l’Inter, datata 17 dicembre, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i gialloblù di Igor Tudor. La gara della ventunesima giornata di Serie A, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. a Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

Hellas Verona-Salernitana: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Verona-Salernitana.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Veseli; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Colantuono.

I precedenti tra i gialloblù e i granata

Sarà il quarantesimo confronto tra Verona e Salernitana tra Serie A e Serie B quello in programma alle ore 20:45 allo Stadio “Bentegodi”. Bilancio che sorride agli scaligeri che vantano 16 vittorie a fronte di 11 successi dei campani, completano 12 pareggi. L’unico precedente tra Verona e Salernitana in Serie A è il pareggio per 2-2 nella gara d’andata di questo campionato.

Pillole sulla gara del Bentegodi

Il Verona è sia la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gara in questa Serie A (nove), sia quella che ne ha subiti di più nell’ultimo quarto d’ora (15, almeno cinque in più di qualunque altra). Solo il Greuther Fürth (49) e il Bordeaux (43) hanno subito più gol della Salernitana (42) nella stagione in corso nei maggiori cinque campionati europei. La seconda delle due reti realizzate da Mamadou Coulibaly in Serie A è arrivata proprio nella sfida contro il Verona dello scorso settembre e ha permesso ai granata di agguantare il definitivo pareggio per 2-2 e di ottenere il primo punto stagionale in campionato. Il primo ed unico gol di Cedric Gondo in Serie A è arrivato proprio in occasione del match d’andata tra le due formazioni.