Salernitana-Inter: le probabili formazioni sul match dell’Arechi

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta stasera all’Inter. Allo stadio Arechi, infatti, dopo la sconfitta con la Fiorentina i campani saranno attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i nerazurri di Simone Inzaghi. La gara della diciottesima giornata di Serie A, visibile su Sky, sarà diretta da diretta dal sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Salernitana Inter: le probabili formazioni

Salernitana (4-4-1-1): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kostanos, Obi; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Le parole di Stefano Colantuono

“Domani affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo. Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. Servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più. Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha amplificato le difficoltà. Inoltre la situazione societaria non ci ha aiutato; se nella prima metà del girone d’andata c’era almeno la speranza di avere maggiore chiarezza oggi questa chiarezza sembra sempre più lontana e tutto questo a livello di serenità non aiuta. Devo anzi ringraziare i ragazzi per la professionalità e l’impegno e tutti i dirigenti e le persone che stanno lavorando per noi e che ci garantiscono tutti i giorni massimo supporto. I tifosi meritano tutto il meglio possibile ed è nostro dovere onorare la maglia sempre”.

I precedenti tra granata e nerazzurri

Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte. L’ultima sfida tra le due squadre in Serie A risale ad aprile 1999 allo stadio Arechi, un successo per 2-0 a favore della squadra campana. L’Inter è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che la Salernitana ha affrontato più di una volta in casa in Serie A trovando sempre il successo e senza mai subire gol.

Pillole sui granata

La Salernitana non ha segnato in nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (già la sua peggior serie senza gol interni nella competizione), l’ultima squadra che ha fatto peggio è stata il Parma (otto lo scorso febbraio).

La prossima sarà la 100a presenza in A di Nwanko Simy; il giocatore nigeriano ha realizzato 31 reti nella competizione finora.

I tre gol di Federico Bonazzoli hanno portato tre punti alla Salernitana in questo campionato (più delle reti di ogni altro compagno di squadra) – l’attaccante classe 1997 è prodotto del vivaio dell’Inter e ha esordito in Serie A proprio con i nerazzurri (cinque gare tra il 2014 e il 2015).

Joel Obi ha giocato 50 partite di Serie A con l’Inter (spalmate con sette allenatori differenti) e segnato la sua prima marcatura nella competizione, nel novembre 2014 contro il Milan.