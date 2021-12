Fiorentina-Salernitana: le probabili formazioni, sono 20 i convocati granata

Dopo l’allenamento di oggi tempo di convocati e probabili formazioni per la Salernitana opposta domani alla Fiorentina. Allo stadio Artemio Franchi, infatti, dopo la sconfitta con il Milan i campani saranno attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i viola di Vincenzo Italiano. La gara della diciassettesima giornata di Serie A, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Davide Ghersini, della sezione di Genova.

Fiorentina-Salernitana: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Kastanos; Schiavone; Ribery, Bonazzoli, Simy. Allenatore: Colantuono

I convocati dei granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Fiorentina e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Ribery, Simy, Vergani.

Le parole della vigilia del tecnico Stefano Colantuono

“Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell’ultima gara. Dobbiamo ripetere l’atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore per ripartire bene e dimostrare il nostro spirito. Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela fino alla fine perché abbiamo necessità di tornare a fare punti. Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l’apporto di tutti per far fronte all’emergenza con cui conviviamo da tempo. Andiamo avanti nonostante le difficoltà che si presentano ogni settimana. Alcuni calciatori stanno migliorando la loro condizione e ci permettono di avere soluzioni diverse”.

I precedenti della gara

Fiorentina e Salernitana si sono incontrate quattro volte in Serie A, con i viola che conducono per due vittorie a una (un pareggio completa il bilancio). Le due squadre tornano a sfidarsi nel massimo campionato italiano a 8322 giorni di distanza dall’ultimo confronto che coincide con l’unico pareggio in Serie A tra le due formazioni (1-1 nel febbraio del 1999). La Salernitana non ha mai segnato contro la Fiorentina al Franchi in un match di campionato considerando sia Serie A che Serie B – l’unica rete granata in casa viola è arrivata in Coppa Italia nel settembre del 2000 (vittoria per 3-1 in favore dei toscani in quell’occasione).

Pillole sui granata

Prima di passare alla Salernitana, Franck Ribéry ha giocato 50 partite e segnato cinque gol con la Fiorentina in Serie A. Il primo gol messo a segno da Federico Bonazzoli in Serie A è arrivato proprio contro la Fiorentina, al Franchi, nel settembre 2019, quando vestiva la maglia della Sampdoria (2-1 per i viola il risultato finale del match). Luca Ranieri ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia della Fiorentina, in occasione del match perso per 2-1 dai viola sul campo del Genoa nel settembre 2019 – in totale il difensore classe ‘99 ha collezionato tre presenze nel massimo campionato con i toscani.