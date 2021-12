Milan-Salernitana: le probabili formazioni dell’anticipo di domani

Dopo l’allenamento di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta domani al Milan. Allo stadio Meazza, infatti, dopo la sconfitta con la Juventus i campani saranno attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i rossoneri di Stefano Pioli. La gara della sedicesima giornata di Serie A, sarà diretta da diretta dal sig. Antonio Giua di Olbia.

Milan-Salernitana: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Djuric. Allenatore: Colantuono.

Le parole della vigilia di Stefano Colantuono

“Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari. In questo momento di difficoltà i ragazzi si stanno dimostrando encomiabili dal punto di vista della disponibilità, si adattano a tutte le situazioni anche a gara in corso. Anche chi non è al massimo della condizione ha sempre voglia di dare il proprio contributo e dimostra grande partecipazione e attaccamento”.

I precedenti del match

Milan e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 31 gennaio 1999, sfida vinta per 3-2 dai rossoneri con doppietta di Bierhoff e gol di Weah – questa partita verrà giocata a 8343 giorni di distanza da quella del ’99. L’ultimo gol a San Siro di un giocatore della Salernitana di un match di Serie A resta fino ad ora quello di Alessandro Del Grosso al minuto 14 del match giocato in quel gennaio 1999 contro il Milan. Nessun pareggio nei quattro precedenti in Serie A tra Milan e Salernitana: tre successi rossoneri (inclusi i due della stagione 1998/99) e un successo campano (4-3 nel giugno 1948).

Pillole sui granata

La Salernitana è l’unica squadra che in questo campionato non è ancora riuscita a segnare una rete nella prima mezzora di gioco. L’ultimo gol in Serie A di Franck Ribéry è arrivato proprio contro il Milan lo scorso marzo – 17 gare senza reti da allora nella competizione, la terza striscia più lunga per il francese nei maggiori cinque campionati europei dopo le 24 gare con la Fiorentina (tra il 2020 e il 2021) e le 19 con il Marsiglia (tra il 2005 e il 2006).