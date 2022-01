L’Almanacco del 3 Gennaio 2022

Almanacco del 3 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Santissimo Nome di Gesù

Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine)

San Daniele da Padova (Martire)

Etimologia: Genoveffa, deriva dall’antico nome francese Genevieve, diffuso in Italia nella forma medioevale Genovefa. È composto dalla radice gallica geno, stirpe, e dal termine germanico wifa, donna con il significato pertanto di “fanciulla di nobili origini”.

Proverbio del giorno:

Chi si loda s’imbroda

Aforisma del giorno:

Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. (Gesù)

Accadde Oggi:

1954 – Nasce la televisione italiana: “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani.

Sei nato oggi? I nati il 3 di gennaio sono individui convincenti e testardi; se si impegnano con una persona o in un progetto si impegnano al cento per cento e il loro coinvolgimento è totale. Sono i professionisti più affidabili in assoluto, attenti, precisi e zelanti. I nati il 3 di Gennaio non amano essere presi di mira e, se provocati, possono diventare piuttosto aggressivi. Normalmente però evitano lo scontro diretto e appaiono sempre cortesi e bene educati. Sono sofisticati ma anche molto affascinanti; a causa della forza di persuasione e della testardaggine possono risultare però arroganti e insopportabili.

Celebrità nate in questo giorno:

1929 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1956 – Mel Gibson: Nato a Peekskill, nello stato di New York, è una star di Hollywwod, dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.

1969 – Michael Schumacher : Nato a Hermülheim (Germania), è stato un famoso pilota tedesco di Formula Uno, ritenuto dagli addetti ai lavori il più grande campione della Formula Uno di tutti i tempi.

Scomparsi oggi:

1950 – Emil Jannings Quando il cinema era ancora agli albori lui era già una star, primo in assoluto a conquistare l’Oscar come “migliore attore protagonista” nel 1929.