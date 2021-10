Vallo della Lucania: 101 anni per nonna Rosa Cortazzo

Vallo della Lucania in festa per i 101 anni di nonna Rosa Cortazzo. Un compleanno festeggiato ieri con familiari e amici stretti che non hanno voluto far mancare la loro presenza e testimoniare il loro affetto per questo importante traguardo.

Nonna Rosa Cortazzo, lo scorso anno, venne festeggiata per i suoi “primi” cento anni, anche dall’allora sindaco Antonio Aloia che con l’assessore Mario Fariello volle consegnargli una targa ricordo di quella data. A causa della pandemia, però, non fu possibile celebrare l’evento come si sarebbe voluto.

Nonna Rosa ha trascorso una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Ha 7 figli, 17 nipoti e 13 pronipoti; è ancora oggi il faro della famiglia.